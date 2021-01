Leipzig

In den vergangenen Tagen hat die Polizeidirektion Leipzig 215 Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutz-Verordnung geahndet. So auch am vergangenen Freitag, an dem Beamte aus der Käthe-Kollwitz-Straße die Meldung bekamen, mehrere Jugendliche hielten sich auf dem Dach eines Supermarktes auf. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand man 14 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren feiernd auf dem Dach vor.

Wegen Missachtung der Corona-Verordnung erstatteten die Beamten Bußgeldbescheide. Außerdem konnten frische Graffiti auf dem Parkdeck festgestellt werden. Einer der 16-Jährigen wies Spuren frischer Sprühfarbe an den Händen auf und auch eine geringe Menge Cannabis konnte in seinen Sachen sichergestellt werden. Für die Sachbeschädigung und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz muss er sich nun auch verantworten.

Von almu