Obwohl in Sachsen schon länger die Allgemeinverfügung zur Eindämmung weiterer Corona-Infektionen besteht, verzeichnet die Polizei weiterhin Einsätze wegen Versammlungen und Partys, die gegen das Kontaktverbot verstoßen. Von Montag- bis Dienstagmorgen seien erneut 68 Einsätze mit Corona-Bezug registriert worden, teilte die Behörde mit.

So wurde die Polizei etwa in den Stadtteil Stötteritz gerufen, wo sich in einer Wohnung vier junge Personen aufhielten, von denen drei nicht dort wohnhaft und auch keinen „triftigen Grund“ für ihren Besuch hatten. Gegen eine 17-Jährige sowie einen 22- und einen 25-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Vier weitere junge Männer, drei im Alter von 19 Jahren und ein 21-Jähriger, wurden zudem auf dem Dach eines Hauses in der Karl-Liebknecht-Straße angetroffen, wo sie Alkohol tranken und dabei solchen Lärm machten, dass sie mehrere Anwohner weckten. Neben dem Verstoß gegen die Corona-Schutz-Verordnung werde nun auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt, teilte die Polizei weiter mit.

