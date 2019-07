Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Donnerstag zwei mutmaßlich kriminelle Jugendliche festgenommen. Es bestehe der dringende Verdacht, dass die beiden in den vergangenen Monaten mehrfach im Waldstraßenviertel sowie im Stadtzentrum Menschen beraubt hätten, teilte die Behörde am Freitag mit.

Demnach sollen der 15- und der 16-Jährige zusammen mit weiteren Verdächtigen wiederholt andere Jugendliche eingeschüchtert und erpresst haben. So seien sie beispielsweise Teil eines Quartetts gewesen, das am 22. Mai in Zentrum-Nordwest vier Schüler zum Leeren ihrer Taschen aufgefordert hätte. In anderen Fällen drohten sie mit körperlicher Gewalt – wendeten sie zum Teil auch an – oder damit, die Polizei aufgrund eines vermeintlich illegalen Verhaltens ihrer Opfer zu rufen. Auf diese Weise hätten sie in mehreren Fällen Bargeld und hochwertige elektronische Artikel erbeutet.

Anhand von Aussagen der Beraubten habe die Polizei die zwei Haupttäter identifizieren und eine Beweislage schaffen können, aufgrund derer am Mittwoch ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Der 15- und der 16-Jährige sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt. Ihnen wird wiederholte räuberische Erpressung, Diebstahl, Nötigung, räuberischer Diebstahl, Raub, gefährliche Körperverletzung und besonders schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Von CN