Leipzig

Nach dem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn vor dem Hauptbahnhof prüft die Polizei, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Tötung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall, wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage der LVZ sagte. „Dabei gestalten wir die Ermittlungen offen.“

Video-Aufnahmen gesichtet

Ob der 71-Jährige die einfahrende Tram auf Höhe der Osthalle des Bahnhofes möglicherweise nicht gesehen oder gehört hat, versucht der Verkehrsunfalldienst herauszufinden. Bereits am Donnerstagnachmittag wurden Spuren gesichert, Zeuginnen und Zeugen befragt. Die Auswertung der Aussagen benötige noch Zeit, so der Polizeisprecher. Außerdem müsse sich noch zeigen, wie gut die Hinweise zum Verständnis der Lage beitragen. Erst dann könne ein abschließendes Gutachten erstellt und an die Staatsanwaltschaft übergeben werden.

Nach LVZ-Informationen wurden Video-Aufnahmen gesichtet. Sie sollen den 71-Jährigen in einer Gruppe von Passanten zeigen, die wegen der herannahenden Straßenbahn warten. Dann soll der Senior plötzlich als Einziger aus der Gruppe herausgetreten und vor die Bahn gelaufen sein. Der Straßenbahnfahrer habe praktisch keine Chance mehr zum Halten gehabt, heißt es.

Verkehrsgeschehen belastet Senioren besonders

Über die Ursachen für das Hervortreten des Mannes wird noch gerätselt. Denkbar sei, dass der Passant mit der komplexen Verkehrssituation vor dem Hauptbahnhof überfordert gewesen ist, heißt es. Vor allem viele ältere Menschen seien in der eineinhalbjährigen Corona-Zeit deutlich weniger unterwegs gewesen und hätten jetzt durch das wieder zunehmende Verkehrsgeschehen Schwierigkeiten, sich richtig zu verhalten, lautet eine These.

„Das ist eine unübersichtliche Stelle“, sagte auch der Sprecher der Polizei. Dort kämen mit Straßenbahnen, Bussen und Fußgängern drei verschiedene Verkehrsströme zusammen. Der 71-Jährige war am Donnerstag von einer Straßenbahn der Linie 7 erfasst worden, als er gegen 13.45 Uhr in Richtung Innenstadt lief und dabei die Schienen querte.

Um das Unfallopfer zu bergen, rückte die Feuerwehr an. Unfallbetreuer der Leipziger Verkehrsbetriebe kümmerten sich um den unter Schock stehenden Straßenbahnfahrer, boten Zeugen psychologische Hilfe an.

Tödliche Tram-Unfälle in Leipzig

In den vergangenen Jahren kam es mehrfach zu tödlichen Straßenbahnunfällen in Leipzig. Im Januar 2020 war ein 19-Jähriger mehrere hundert Meter mitgeschleift worden, weil er an der Haltestelle Münzgasse zwischen zwei Waggons geklettert war. Auch im Mai 2018 starb ein Mann, nachdem er an der Haltestelle Stallbaumstraße über eine Kupplung gestiegen war.

Von jhz/A.T.