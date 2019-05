Leipzig

Mit einer bundesweiten Fahndung sucht die Polizei nach der vermissten Nicole Zimmer aus Leipzig. Die 32-Jährige sei gemeinsam mit ihren vier kleinen Kindern aus einer Wohnung im Stadtteil Lößnig verschwunden, teilten die Beamten am Freitag mit. Zuletzt habe es Mittwochmittag telefonischen Kontakt gegeben. Seitdem ist das Handy der Frau ausgeschaltet.

Laut Polizei verließ die 32-Jährige „ohne ersichtlichen Grund“ die Wohnung, in der sie mit ihrem Partner und Vater von zwei Kindern lebt. Am Freitagmorgen sei am Hauptbahnhof in Halle Bargeld von ihrem Konto abgehoben worden – den Angaben nach vermutlich von der 32-Jährigen selbst. Weil es seitdem keinerlei Hinweise gibt, wo sich die Mutter und ihre Kinder aufhalten, bitten die Beamten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Kinder zwischen drei Monaten und fünf Jahren alt

Die Gesuchte habe ein scheinbares Alter von 30 Jahren, ist 1,61 Meter groß und schlank. Ihre roten, langen, glatten Haare trägt sie meist zum Pferdeschwanz gebunden. Sie hat braune Augen und eine Brille. Auf dem rechten Oberarm hat sie eine Tätowierung mit dem Namen „Johanna“, darunter zwei gebundene Herzen. Auf der Wade ist der Schriftzug „I love Music“ tätowiert.

Zur Galerie Die Polizei sucht nach einer vermissten Frau und ihren vier Kindern.

Sie hat drei Mädchen im Alter von drei Monaten sowie vier und fünf Jahren und einen einjährigen Sohn bei sich. Die beiden jüngsten Kinder fährt sie in einem grün gepunkteten Doppelkinderwagen umher. Möglicherweise ist die Familie in Begleitung eines Ehepaares mit vierjähriger Tochter.

Polizei bittet um Hinweise

Wer Hinweise zum Verbleib der 32-Jährigen geben kann, die Mutter am Bahnhof in Halle oder anderswo gesehen hat oder weiß, was ihr Ziel ist, wendet sich an die Polizei.

Die Leipziger Kriminalpolizei ist in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Telefonnummer 0341 96 64 66 66 erreichbar.

Von jhz