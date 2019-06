Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem Unbekannten, der zwei Menschen auf Ebay betrogen haben soll. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, habe der Gesuchte bereits im April 2017 über Ebay-Kleinanzeigen zwei Laptops erworben. Er überwies daraufhin die fälligen Geldbeträge in Höhe von 1690 Euro und 1300 Euro per PayPal.

Für die Übergabe der Ware wurde Treffen für den 8. April um 16 Uhr beziehungsweise 18 Uhr auf dem Augustusplatz vereinbart. Dort erschien ein Mann, der sich als Sohn des Käufers vorstellte und beide Laptops in Empfang nahm. Wenig später wurde via PayPal die Rückbuchung der gezahlten Beträge veranlasst.

Die Polizei hat nun ein Bild veröffentlicht, auf dem der mutmaßliche Sohn zu sehen ist. Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in der Ritterstraße 19-21 oder telefonisch unter (0341) 96 634 224 zu melden.

Von CN