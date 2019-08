Leipzig

Die Polizei sucht mit Hilfe der Öffentlichkeit nach einem mutmaßlichen Ladendieb, der in mindestens zwei Fällen in Leipzig in Erscheinung getreten ist. Wie die Behörde am Montag mitteile, soll er am 15. Mai sowie am 19. Juni 2018 in zwei Baumärkten im Stadtgebiet versucht haben, Waren in Höhe von mehr als 700 Euro zu stehlen.

In beiden Fällen konnten Ladendetektive das Diebesgut sicherstellen. Der Gesuchte entkam jedoch. Es werde davon ausgegangen, dass der Mann gewerbsmäßig stahl, um so seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, hieß es.

Der Unbekannte soll 35 bis 45 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein, dunkle kurze Haare sowie einen Bart tragen und von hagerer bis schlanker Gestalt sein:

Die Leipziger Polizei sucht mithilfe dieser Bilder nach einem mutmaßlichen Ladendieb. Quelle: Polizei Leipzig

Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Leipzig-Nord in der Essener Straße 1 oder telefonisch unter 0341 59350 zu melden.

Von CN