Leipzig

Die Leipziger Polizei fahndet derzeit öffentlich nach einem unbekannten Mann. Nach Angaben der Behörde soll der Unbekannte am 31. Mai 2017 eine Überwachungskamera von einem Grundstück in der Könneritzstraße gestohlen haben. Kurz bevor der mutmaßliche Täter die drahtlose Kamera einsteckte, sendete sie noch Bilder des Mannes an das Smartphone des 37-jährigen Grundstückeigentümers.

Der 37-Jährige hatte die WLAN-Kamera zur Absicherung des Geländes angebracht. Der Wert wird mit 140 Euro angegeben. Bereits im September 2018 veröffentlichte die Leipziger Polizei einen Fahndungsaufruf, der anscheinend ergebnislos blieb.

Die Ermittler suchen immer noch Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222, 04207 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 94 60 0 entgegen.

Von tsa