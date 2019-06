Leipzig

Die Leipziger Polizei sucht nach einem vermissten Leipziger und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der 70-Jährige habe am Freitag gegen 12 Uhr eine Einrichtung zum Betreuten Wohnen in der Leinestraße in Dölitz verlassen, teilten die Beamten am Sonntag mit. Rudolf Werner Mürner leide an starker Orientierungslosigkeit, bedingt durch eine Krankheit. Zu dem benötigt er Medikamente. Andernfalls könne er Herzprobleme bekommen.

An Orten, an denen er sich sonst aufhält, konnte der 70-Jährige bisher nicht gefunden werden. Er ist den Angaben nach etwa 1,80 Meter groß und schlank. Sein scheinbares Alter liegt zwischen 65 und 70 Jahren, er spricht deutsch mit sächsischem Dialekt. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste eine graue Hose und ein graukariertes Hemd.

Rudolf Werner Mürner wird seit dem 7. Juni 2019 in Leipzig vermisst. Quelle: Polizei Leipzig/privat

Hinweise nimmt das Leipziger Polizeirevier Südost unter der Telefonnummer (0341) 30 300 oder jede andere Dienststelle entgegen.

