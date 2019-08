Leipzig

Wo ist der Leipziger Frank Angermann? Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 68-Jährigen. Er sei am Sonntagabend gegen 19 Uhr aus dem Leipziger Uniklinikum verschwunden, teilten die Beamten am Montag mit. Zuvor war der Mann dort seit etwa einer Woche in Behandlung. Die Ermittler vermuten, er könne zur Bushaltestelle in der Johannisallee gelaufen sein.

Die Leipziger Polizei sucht nach dem vermissten Frank Angermann Quelle: Polizei Leipzig

Wer hat den 68-jährigen Leipziger gesehen?

Der 68-Jährige leide an Demenz und sei größtenteils orientierungslos. Zudem benötigt der Mann dringend medizinische Betreuung. Er reagiere nicht auf seinen Nach-, sondern nur auf den Vornamen, heißt es.

Frank Angermann wird als 1,68 Meter groß und korpulent beschrieben. Sein scheinbares Alter liege zwischen 55 und 65, er habe eine gebückte Haltung. Das kurze, dunkle Haar sei schütter. Der Mann bewegt sich den Angaben nach mit kurzen Trippelschritten und spricht akzentfrei Deutsch, allerdings nuschele er. Zuletzt war der 68-Jährige mit einem dunklen T-Shirt, einer grauen Jogginghose und blauen Schuhen bekleidet.

Die Polizei sucht Menschen, die den Vermissten seit Sonntagabend – möglicherweise beim Einsteigen in einen Bus – gesehen haben. Hinweise nehmen die Beamten in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 63 42 24 entgegen.

Von jhz