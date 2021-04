Leipzig

Vorsicht Taschendiebe: Mehr als ein Dutzend Menschen sind in den vergangenen zwei Tagen in Supermärkten in und um Leipzig bestohlen worden. Die Täter entwendeten am Dienstag unter anderem in Geschäften in den Stadtteilen Grünau, Gohlis, Wahren und Stötteritz Geldbörsen mit Bargeld, Geldkarten und persönlichen Dokumenten, wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte. Erst beim Bezahlen bemerkten die Männer und Frauen im Alter von 19 bis 90 Jahren, dass sie bestohlen worden waren. Auch in Schkeuditz und Delitzsch schlugen Diebe zu.

Schon am Montag hatten Unbekannte sieben Frauen im Alter von 24 bis 83 Jahren beim Einkaufen bestohlen. Wie auch am Dienstag befanden sich die Wertgegenstände in Stoffbeuteln, Taschen oder im Einkaufskorb. Die Fälle wurden den Angaben nach in unterschiedlichen Märkten in Eutritzsch, Grünau-Nord, Schönau, Böhlitz-Ehrenberg, Burghausen-Rückmarsdorf sowie in Markkleeberg und Markranstädt festgestellt.

Insgesamt vermerkten die Beamten 13 Diebstähle. Die Höhe des Stehlschadens ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei wies daraufhin, dass Taschen mit Wertsachen im und am Einkaufswagen nicht unbeaufsichtigt gelassen werden sollten. „Befinden sich Geldbörsen in der Hand- oder Jackentasche, schließen Sie den Reißverschluss“, so die Beamten. Taschendiebe würden die Gelegenheit nutzen, wenn Kundinnen und Kunden abgelenkt sind.

Von jhz