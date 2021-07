Leipzig

Taucher der Bereitschaftspolizei Sachsen proben seit Mittwochmorgen auf dem Cospudener See den Ernstfall. Wie Behördensprecher Chris Graupner gegenüber LVZ mitteilte, sind seit 9 Uhr etwa zehn Beamte bei der Übung zu Gange.

Vorbereitung für Einsatz am Donnerstag

Das Training sei zwar ursprünglich an einem anderen Ort geplant, aber bereits längerfristig angesetzt gewesen und könne nun etwas unverhofft als Vorbereitung und Sondierung für einen am Donnerstag geplant Einsatz genutzt werden. Am Nachmittag soll nämlich eine bereits am Sonntag von einem Taucher entdeckte Leiche aus dem „Cossi“ geborgen werden. Die Suche nach der leblosen Person war ursprünglich für Montag angesetzt, weil aber bisher nur grobe Informationen zum Fundort vorliegen, wurde sie auf Donnerstag geschoben.

Polizeitaucher am Cospudener in Markkleeberg bei der Vorbereitung einer Übung. Quelle: André Kempner

Dann wird auch der Hinweisgeber vor Ort sein und die Suche der Polizei unterstützen. Bisher wissen die Beamten nur, dass die Leiche etwa 500 bis 600 Meter vom Ufer am Zöbigker Hafen entfernt und in 30 Metern Tiefe entdeckt wurde.

Auch wenn die Bergung für den Übungstermin am Mittwoch nicht auf dem Plan stehe, sei man für einen möglichen Fund vorbereitet: „Das Training findet grob auf dem Gebiet statt, wo die leblose Person entdeckt wurde. Sollten die Kolleginnen und Kollegen auf etwas stoßen, schauen wir, ob der Einsatz vorgezogen oder für Donnerstag eine Markierung gesetzt wird“, so Graupner.

