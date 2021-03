Leipziger Polizist von flüchtigem 19-Jährigen mit Fahrradschloss am Kopf verletzt

Leipzig

Ein Polizist ist am Freitagabend von einem 19-Jährigen mit einem Fahrradschloss am Kopf verletzt worden. Ein Kioskbesitzer habe gegen 22.30 Uhr über die Sicherungsmaßnahmen seines Verkaufsstandes festgestellt, dass mehrere Personen in seinen Laden einbrechen wollte. Er informierte daraufhin die Polizei, die den Tatort in der Ferdinand-Lassalle-Straße aufsuchte. Vier dort befindliche Personen hätten bei Sichtkontakt die Flucht ergriffen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Ein 19-Jähriger aus der Gruppe habe dabei eine Polizistin umgerammt, wobei sie leicht verletzt worden sei. Zudem habe er einem 34 Jahre alten Beamten mit einem „massiven Fahrradschloss“ auf den Kopf geschlagen. Der Verletzte war nicht mehr dienstfähig und musste ambulant behandelt werden. Der 19-Jährige wurde gestellt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die anderen drei Personen entkamen.

Von CN