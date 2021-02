Leipzig

Eine Party inmitten der Pandemie und ihre Gäste haben Leipziger Polizeibeamte am Wochenende mehrmals beschäftigt. Wie die Behörde mitteilte, erreichte sie in der Nacht zu Samstag das erste Mal gegen kurz nach Mitternacht ein Hinweis: Trotz Lockdown und angeordneter Kontaktbeschränkungen feierten mehrere Menschen in einer Mietwohnung in der Waldstraße im Leipziger Zentrum-Nordwest eine Geburtstagsparty.

Tatverdächtiger wird handgreiflich

Der 19-Jährige Mieter der Ferienwohnung öffnete den herbeigerufenen Beamten die Tür, sodass diese auf insgesamt 22 Personen trafen und sie wegen des Verstoßes gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung anzeigten. Ein 20-jähriger Gast wurde bei dem Einsatz handgreiflich und stieß einen Polizisten mit beiden Händen von sich. Er hat sich nun wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu verantworten.

Partygäste feiern weiter

Kurze Zeit später erreichte ein erneuter Hinweis die Beamten: Insgesamt 13 Personen waren auch nach der Anzeige in die Wohnung zurückgekehrt. Ein 19-Jähriger floh daraufhin noch im Innenhof vor den Beamten, konnte jedoch in der Nähe des Gebäudes festgestellt werden. Noch einmal erstatteten die Polizisten gegen alle Anwesenden Anzeige und sprachen zudem einen Platzverweis für das Grundstück aus.

Tatverdächtige zerstören Ferienwohnung

Einige Stunden später wurde die Polizei am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr wieder zum Schauplatz der vorangegangenen Party gerufen. In der Wohnung trafen sie auf zwei 19-Jährige und fanden diverse Möbelstücke zerstört, sowie die untere Etage des Gebäudes geflutet vor. Insgesamt sei mit einem Sachschaden von etwa 6000 Euro zu rechnen.

Als die Beamten die beiden Tatverdächtigen erneut der Wohnung verweisen wollten, weigerte sich einer von ihnen, sodass die Polizisten ihn verhafteten. Gegen die beiden 19-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung erstattet.

