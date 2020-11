Leipziger Security-Mitarbeiter kickt Angreifer Messer aus der Hand

Leipzig

„Er zog ein Messer, war nah an mir dran“, schildert Waleri K. einen für ihn gefährlichen Vorfall vom 12. Juni dieses Jahres. Der Security-Mitarbeiter (29) ist Zeuge im Prozess gegen einen Mann, dem die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht gleich zwei Messerangriffe und weitere Straftaten in Leipzig anlastet.

Der uniformierte Sicherheitsmann hatte an jenem Juni-Tag den Angeklagten Thaer H. (46) beim Diebstahl in einem Supermarkt in der Georg-Schumann-Straße erwischt. „Er reagierte aggressiv, wollte flüchten“, berichtet der Zeuge am Donnerstag. „Ich dachte erst, er holt einen Teleskopschlagstock hervor. Doch es war ein langes Messer.“ Mit einer laut Staatsanwalt Eike Gildemeister 19 Zentimeter langen Klinge. „Damit stach er in Richtung des Geschädigten“, heißt es in der Anklage. Dem Security-Mitarbeiter gelang es jedoch, den Dieb (von zwei Haarschneidemaschinen) zu entwaffnen. „Dabei blieb ich zum Glück unverletzt.“ Der in Selbstverteidigung geschulte Mann kickte dem Angreifer das Messer aus der Hand und brachte ihn zu Boden. Nach diesem besonders schweren räuberischen Diebstahl kam Thaer H. in Untersuchungshaft.

„Ich akzeptiere jedes Urteil“

Vor Gericht schwört der Libanese „bei Gott“, dass er „keine Absicht hatte, jemanden zu verletzen“. Das Messer in seinem Hosenbund habe er bloß „vergessen“. Nur weil er sich selbst in den Rücken stach, habe er es hervorgeholt. Im Übrigen gibt er der 8. Strafkammer bekannt: „Ich akzeptiere jedes Urteil.“

Laut Anklage fiel der 46-Jährige schon mehrfach wegen Gewaltstraftaten auf. So soll er in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Ludwig-Hupfeld-Straße einen Mitbewohner am 26. Mai dieses Jahres ebenfalls mit einem Messer mit 18 Zentimeter langer Klinge attackiert und einen Dritten, der dazwischenging, verletzt haben. Der betroffene Mitbewohner sagt vor Gericht: „Ich hatte große Angst. Eigentlich ist er ein guter Mensch, aber wenn er Drogen nimmt, vergisst er alles. Er ist krank im Kopf.“

„Weiteres Verfahren anhängig“

Dem Heimleiter zufolge „gab es viele Vorfälle mit dem Angeklagten“. Sein gewalttätiges Verhalten sei als „bedrohlich“ empfunden worden. So soll er – auch das ist Bestandteil der Anklage – am 18. Mai seinen Kopf gegen eine Tür und seine Faust gegen einen Schrank geschlagen haben. Aus Wut, weil er vom Heim nicht in eine Klinik chauffiert wurde. „Dort lagen noch seine Krankenkassenkarte und Unterlagen. Ich sagte ihm, dass er schon selbst dorthin fahren müsse“, so der Zeuge. Außer am Landgericht wird sich der Angeklagte auch noch am Amtsgericht verantworten müssen. „Dort ist ein weiteres Verfahren anhängig“, so der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr.

