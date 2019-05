Leipzig

Ein verdächtiges Paket hat am Dienstagvormittag in der Poststelle der Sparkasse in der Löhrstraße für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr rückte gegen 10.30 Uhr an und sperrte den Bereich vor dem Gebäude ab. Wie Sprecher Torsten Kolbe gegenüber LVZ.de sagte, wurden auch die Poststelle und die angrenzenden Räume zwischenzeitlich evakuiert.

Das Paket war laut Kolbe ohne Absender und wurde als verdächtig eingestuft. Was genau sich in der Sendung befand, sei aber noch unklar. Die Feuerwehr machte vor Ort verschiedene Tests, die aber alle negativ ausfielen. Später wurde das Paket in ein sicheres Behältnis gelegt und für weitere Untersuchungen in das Landesamt für Umweltschutz gebracht.

Die Evakuierung von Teilen des Gebäudes und des Vorplatzes sollte gegen Mittag wieder aufgehoben werden.

Von luc