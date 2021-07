Leipziger Student wegen Bluttat an Nachbarin vor Gericht: War es wirklich ein Raubmord?

Leipzig

Es war ein Blutbad, das sich nur schwer erklären lässt: Am 18. September vorigen Jahres soll Ekkehart J. (31) mit Messerstichen, Würgeattacken und Fußtritten über seine Nachbarin in der Leipziger Südvorstadt hergefallen sein und die 61-Jährige brutal umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft ging zum Prozessauftakt am Donnerstag im Landgericht von einem Raubmord aus Habgier aus. Doch warum dann diese extreme Gewalt – deutlich mehr, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre? Erst zum übernächsten Prozesstag Mitte August will sich der Angeklagte zu seinen Motiven äußern.

Staatsanwältin Katharina Thieme geht von einem Verbrechen aus Habgier aus. Quelle: André Kempner

Ekkehart J. wohnte mit seiner Lebensgefährtin im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hardenbergstraße. Am Nachmittag des 18. September soll er dann zu seiner Nachbarin Sylvia G. gegangen sein, die eine Etage über ihm wohnte. Von Anfang an habe er geplant, sie zu töten, sagte Staatsanwältin Katharina Thieme, um sich Geld und Wertgegenstände zu beschaffen. Kurz zuvor soll der Student eine Rechnung der Stadtwerke über rund 900 Euro erhalten haben.

Als die 61-Jährige ihre Tür öffnete, soll er sie sofort attackiert haben. Bis zur Bewusstlosigkeit habe er die Frau gewürgt, schilderte die Staatsanwältin, ihr dann ein Wischtuch tief in den Rachen gesteckt. Mehrmals soll er gegen den Kopf getreten oder diesen auf den Boden geschlagen haben. Der Gewaltexzess war damit laut Anklage noch nicht vorbei. Aus der Küche habe Ekkehart J. ein Obstmesser geholt und damit auf Kopf und Hals seiner Nachbarin eingestochen. Weil die Klinge am Schädelknochen abbrach, soll er ein zweites Messer geholt haben. Doch auch dessen Klinge brach ab. Mit einem dritten Messer sei der Täter erneut auf Sylvia G. losgegangen. Mindestens neunmal habe Ekkehart J. auf Stirn und oberen Hals der Frau eingestochen, so Thieme. „Er wollte sichergehen, sie zu töten.“

Verteidiger Malte Heise kündigte eine Erklärung seines Mandanten an. Quelle: André Kempner

Danach sei er in Wohn- und Schlafzimmer seines Opfers gegangen, habe 1500 Euro, EC-Karten und Personalausweis erbeutet. Schließlich habe er seine Hände und die Messer in der Küche gereinigt, die Wohnung der Ermordeten beim Verlassen abgeschlossen. Sylvia G. wurde unter anderem das Mittelgesicht zertrümmert. Durch die zahlreichen Stichwunden verlor sie zudem viel Blut. Ihre Leiche wurde erst knapp zwei Wochen später, am 30. September entdeckt. Die Betreuerin der psychisch kranken und als Esoterikerin bekannten Frau hatte Alarm geschlagen, weil sie Sylvia G. nicht mehr erreichen konnte.

„Mein Mandant wird die Tötung der Frau G. einräumen“, kündigte Verteidiger Malte Heise zu Beginn des Prozesses an. Allerdings erst am 12. August, wenn ein psychiatrischer Sachverständiger zugegen sein wird. Der Rechtsanwalt hegt Zweifel an dem von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Tatmotiv. Ekkehart J. sei als freundlicher und liebenswürdiger Mensch bekannt, niemals zuvor durch Aggressionen aufgefallen. „Er geht mit offenen Armen auf die Menschen zu“, so Heise. „Dem Vorwurf des Raubmordes wird er entgegentreten.“

Der Tatort in der Leipziger Hardenbergstraße. Quelle: André Kempner

Heise argumentierte, dass bei einer Bluttat aus Habgier ein Täter sich wohl ein anderes Opfer ausgesucht und die Tat besser vorbereitet hätte – und nicht zu zufällig gefundenem Besteck am Tatort greifen würde. Vielmehr habe die psychisch auffällige Sylvia G. ständig nach Unrecht im Wohnhaus gesucht. Fühlte sich Ekkehart J. dadurch bedroht? Laut Heise ging es um eine „große Lebenslüge“. Der Angeklagte habe dadurch die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin in Gefahr gesehen. „Alles, nur nicht sie verlieren“, umriss der Verteidiger das Credo seines Mandanten. Dies habe dann an jenem 18. September zu einem „spontanen Konflikt“ geführt.

Die 16. Strafkammer hat für den Prozess noch sieben Verhandlungstage bis Mitte September geplant.

Von Frank Döring