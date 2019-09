Leipzig

Damit hatte der Räuber wohl überhaupt nicht gerechnet: Als der 50-Jährige einen Tabakladen in der Virchowstraße in Leipzig-Gohlis überfallen wollte, stieß er auf erbitterte Gegenwehr. Wie die Polizei am Dienstag auf LVZ-Anfrage mitteilte, stürmte der maskierte Mann am Montag gegen 8.15 Uhr in das Geschäft. Mit einem Schlagwerkzeug ging er auf die Angestellte (55) los, verletzte sie und forderte knapp: „Kasse!“

Polizei beendet Flucht

Doch die Frau gab trotz der massiven Bedrohung nicht nach. Nicht einmal Zigaretten rückte sie heraus. Stattdessen schlug sie mit einem Schrubber, mit dem sie eben noch den Boden gewischt hatte, auf den Täter ein und vertrieb ihn aus dem Geschäft.

Draußen stieg er in ein Auto ein und floh vom Tatort. Weit kam er nicht: Nur wenig später stellte ihn die Polizei in der William-Zipperer-Straße, teilte Behördensprecher Alexander Bertram mit. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen versuchten schweren Raubes verantworten.

Von F. D.