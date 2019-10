Leipziger erschlägt Hund aus purer Wut – und muss dafür ins Gefängnis

Leipzig

Aus purer Wut hat ein 39 Jahre alter Leipziger den kleinen Hund seiner Lebenspartnerin, einen sieben Jahre alten Yorkshire Terrier, erschlagen. Die Frau zeigte Daniel J. daraufhin an. Am Montag erteilte das Amtsgericht dem Mann wegen der Tötung des Tieres sowie einer weiteren Straftat die Quittung: vier Monate Haft – ohne Bewährung. Er könne, meinte Amtsrichter Stefan Blaschke, dem Angeklagten einfach „keine günstige Kriminal- und Sozialprognose“ stellen.

„Mein Hund musste büßen“

Der Fall liegt bereits ein paar Monate zurück. Daniel J., selbst Besitzer eines Labrador-Mischlings, hatte sich mit seiner Lebenspartnerin Kathleen H. heftig gestritten. Grund: „Seine Eifersucht“, so die 40-jährige Grünauerin vor Gericht. Gegen Mittag, es war der 27. April dieses Jahres, verließ sie deshalb ihre Wohnung in der Stuttgarter Allee. In der darauffolgenden Nacht rastete Daniel J. aus. „Er war so sauer, dass mein Hund büßen musste“, schätzte Kathleen H. ein. Als sie damals in der Nacht in die Wohnung zurückkehrte, alarmierte sie die Polizei.

„Ich weiß nicht mehr viel“

„In der Erstmeldung hieß es noch: Der Mann hat dem Tier den Hals umgedreht“, erinnerte sich der Polizeibeamte Alexander M. vor Gericht. Vor Ort in der Wohnung seien dann alle „sehr emotional aufgeladen“ gewesen. „Der verstorbene Hund lag zugedeckt im Schlafzimmer.“ Daniel J. gab damals gegenüber dem Beamten mehrfache Schläge auf den Vierbeiner zu. Beide Hunde hätten sich zuvor in der Wolle gehabt. Vor Gericht druckste der Angeklagte herum: „Ich weiß nicht mehr viel.“ Grund: viel zu viel Alkohol. Das nahm ihm der Richter bei dem seinerzeit ermittelten Pegel von 0,74 Promille allerdings nicht ab. „Alkohol spielte nicht wirklich die Rolle.“

„Schockiert über eigenes Verhalten“

Vielmehr habe sich der Angeklagte an dem Hund, der für die Situation nun wirklich nichts konnte, „abreagiert“. Daniel J. räumte schließlich ein: „Ich war angetrunken und angefressen.“ Er könne sich jetzt nur noch an einen Tritt erinnern. Die Polizei hatte damals noch protokolliert: „Der Täter ist sichtlich schockiert über sein eigenes Verhalten und hat geweint.“ Verteidiger Andreas Meschkat wies deshalb darauf hin, dass der Vorfall seinen Mandanten betroffen gemacht und Kathleen H. ihm offenbar verziehen habe, denn beide seien noch ein Paar. Daniel J., der zuletzt bei einer Entrümpelungsfirma einen Mini-Job hatte und jetzt arbeitslos ist, übernahm „die Beerdigungskosten“. Die Höhe der Strafe stellte der Anwalt ins Ermessen des Gerichts.

Bereits häufig hinter Gittern

Richter Blaschke folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf vier Monate Freiheitsentzug ohne Bewährung wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Tateinheit mit Sachbeschädigung sowie wegen Diebstahls. Daniel J. hatte noch eine Flasche Schnaps gestohlen.

Bewährung billigte ihm das Gericht vor allem aufgrund seines langen Sündenregisters – 17 Vorstrafen – nicht zu. Wegen schwerer Brandstiftung, Erpressung, Hehlerei und weiteren Delikten saß er häufig hinter Gittern. Und als er den kleinen Hund erschlug, stand er unter laufender Bewährung nach einer Verurteilung zu 15 Monaten Haft wegen Urkundenfälschung. Nun muss er auch noch mit dem Widerruf der Bewährung rechnen.

Von Sabine Kreuz