Leipziger mit gefälschten Attesten im Zentrum unterwegs

Leipzig

Ein Mann und eine Frau waren ohne Mundschutz in der Leipziger Innenstadt unterwegs und haben Polizisten offenbar gefälschte Atteste vorgelegt. Die 36-Jährige und der 34 Jahre alte Begleiter gerieten nach Angaben der Behörde am Samstagnachmittag in die Kontrolle. Bei der Prüfung der ärztlichen Atteste stellte sich heraus, dass es sich um Kopien handelte.

Sie sollen von einem als Corona-Skeptiker bekannten und nicht mehr praktizierenden Urologen aus einem anderen Bundesland ausgestellt worden sein. Laut Polizei wirbt der Arzt auf einem Infokanal mit Online-Attesten. Die Beamten prüfen nun den Verdacht des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse sowie einen Verstoß gegen die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung.

Von jhz