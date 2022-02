Leipzigerin erfindet Mordversuch: Ex-Freund unschuldig hinter Gittern

Leipzig

Sie sorgte dafür, dass ihr Ex-Freund unschuldig hinter Gittern saß: Eine junge Leipzigerin ist am Dienstag am Amtsgericht wegen falscher Verdächtigung verurteilt worden. Die Frau hatte behauptet, ihr früherer Partner habe sie vergewaltigt und ermorden wollen. Doch das stimmte nicht, wie sie nun im Prozess einräumte.

Es war am Abend des 10. Juli 2020, als Nicole P. (21) bei der Leipziger Kripo Anzeige erstattete. In der Vernehmung schilderte sie eine erschütternde Tat: Am Tag zuvor sei sie in einem Waldstück in Borna von hinten an den Haaren gezogen und mit dem Kopf gegen einen Baum geschlagen worden, sodass ihr schwarz vor Augen wurde. Als sie wieder zu sich kam, habe ihr Ex-Freund Daniel K. auf ihr gelegen und sie vergewaltigt. „Scheiße, wieso lebst du noch?“, soll er gesagt haben. Dann habe er sie gewürgt, bis sie erneut das Bewusstsein verlor.

Aufwendige Ermittlungen der Kripo

Bereits am 10. Juni, so berichtete die junge Frau den Ermittlern, habe ihr früherer Partner sie bedroht: Wenn er sie nicht haben könne, solle niemand sie haben. Erst im Krankenhaus sei sie wieder zu sich gekommen. Allerdings gab Nicole P. hier verschiedene Tatorte an: Erst sei der Vorfall in Böhlen-Großdeuben passiert, dann in Markkleeberg-Gaschwitz. In einer weiteren Vernehmung verlagerte sie den angeblichen Bedrohungsfall zur Galopprennbahn am Leipziger Scheibenholz. Weil sie aber hinsichtlich der Haupttat vom 9. Juli 2020 bei ihrer Darstellung blieb, hatte dies für ihren Ex erhebliche Konsequenzen.

Daniel K. wurde am 11. Juli vorläufig festgenommen, kam einen Tag später wegen des Tatvorwurfs des versuchten Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung im besonders schweren Fall in Untersuchungshaft. Die Polizei leitete aufwendige Ermittlungen ein. Mobilfunkdaten wurden ausgewertet, Bewegungsprofile erstellt und mit Zeugenaussagen abgeglichen. Zudem fanden rechtsmedizinische und molekulargenetische Untersuchungen statt. Die Akte zu dem Fall wurde immer umfangreicher. Erst am 17. Juli stand für die Kripo fest: Die Anschuldigungen der jungen Frau können nicht stimmen. Nach fünf Tagen wurde der unschuldige Daniel K. freigelassen. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn lief jedoch noch bis zum 22. März 2021.

Lebenslange Haftstrafe drohte

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war Nicole P. bewusst, dass ihre Angaben falsch waren und die von ihr geschilderten Taten nicht stattgefunden haben. „Sie bezweckte damit, dass ein Ermittlungsverfahren gegen Daniel K. eingeleitet, dieser in Untersuchungshaft genommen und letztlich für Taten bestraft würde, die er nicht begangen hat“, so die Anklagebehörde. Es sei ihr auch bewusst gewesen, dass ihr Ex-Freund aufgrund ihrer Vorwürfe womöglich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden wäre.

„Sie räumt die Tatvorwürfe vollumfänglich ein und weiß, dass sie Schuld auf sich geladen hat“, sagte ihr Verteidiger Andreas Meschkat im Prozess. Die Beziehung zu Daniel K. habe von April bis Dezember 2018 gedauert und sei „toxisch“ gewesen. Details dazu wurden nicht bekannt. Auch gegenüber der Jugendgerichtshilfe mochte sich Nicole P. zu dieser Frage nicht äußern. Warum sie ihren früheren Freund derart schwer belastete, könne sie sich heute nicht mehr erklären. Seinen Schmerzensgeldanspruch wegen der erlittenen Untersuchungshaft in Höhe von 2000 Euro habe sie anerkannt und zahle monatlich einen Betrag.

Eine „schwerwiegende Straftat“

Aus Sicht der Jugendgerichtshilfe bestehe für die nicht vorbestrafte Frau eine positive Sozialprognose, Straftaten seien von ihr nicht mehr zu erwarten. Wie bekannt wurde, leidet sie an Depressionen, befindet sich in ärztlicher Behandlung und soll auch zur Tatzeit in einem psychisch instabilen Zustand gewesen sein.

Auch für die Staatsanwaltschaft stellte der Fall eine „einmalige Verfehlung“ dar. 80 Stunden gemeinnützige Arbeit sah die Behörde als ausreichende Sanktion an. Rechtsanwalt Meschkat plädierte auf 60 Arbeitsstunden. Mit ihrem Geständnis habe seine Mandantin dem Gericht eine mehrtägige Beweisaufnahme erspart. „Es wäre ein erheblicher Aufwand gewesen, die Wahrheit zu ergründen“, so der Verteidiger.

Das hielt auch Amtsrichterin Christine Ludewig der Angeklagten zugute. Gleichwohl handele es sich um eine „schwerwiegende Straftat“, sagte sie. „Es lässt uns sprachlos zurück, wie man so etwas machen kann.“ Am Ende verurteilte das Gericht Nicole P. nach Jugendstrafrecht wegen falscher Verdächtigung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft zu 150 Arbeitsstunden. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Von Frank Döring