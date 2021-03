Leipzig

Die 28 Jahre alte Miriam W. aus Leipzig (Volkmarsdorf) wird seit Dienstag vermisst. Wie die Polizei am Freittag mitteilte, sei die Frau seitdem nicht mehr an ihrer Wohnadresse gesehen worden. Zudem habe sie sich untypischerweise nicht bei ihrer Familie gemeldet und sei bei einem Termin am Donnerstag nicht erschienen. Den Angaben zufolge könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund werde nun öffentlich nach der jungen Frau gefahndet.

Miriam W. ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie trägt ein mittiges Nasenpiercing und langes, dunkelblondes, glattes Haar – meist zu einem Zopf gebunden. Sie soll laut Polizeiangaben große Ohrringe bevorzugen.

Wer die Vermisste seit Dienstag im Raum Leipzig gesehen oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat, kann sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1, oder unter der Telefonnummer (0341) 966 4 6666 melden.

