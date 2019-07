Leipzig

Das Feuer sollte erst später kommen: Eine 22-jährige hat am Sonntag in der Leipziger Südvorstadt einen Brand in ihrer Küche verursacht. Laut Polizei wollte sie gegen 14 Uhr Kerzen herstellen.

Das Wachs, das sie dafür auf dem Herd erwärmte, fing dabei an zu brennen. Bei dem Versuch, der Brand zu löschen, kam es zu einer Kettenreaktion, bei der auch die Abzugshaube Feuer fing. Letztendlich gelang es ihr, das Feuer selbst zu löschen. Sie zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu, die ambulant behandelt wurde.

thiko