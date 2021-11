Leipzig

Maskenpflicht, Trennwände, Nachverfolgungszettel, Messungen der Körpertemperatur: Auch die Leipziger Gerichte tun alles erdenklich Mögliche, um der jeweils geltenden Corona-Schutz-Verordnungen gerecht zu werden und die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Allerdings stehen die Justizbehörden dabei vor ganz besonderen Problemen. Zwar gilt die 3G-Regel für alle Mitarbeiter – wie bei anderen Arbeitgebern auch hier. Doch Anwälte, Besucher, Zeugen und Angeklagte sind von dieser Regelung nicht erfasst.

In der aktuellen Rechtsverordnung gibt es dazu keine Vorschriften, wie mit dem durchaus erheblichen Publikumsverkehr zu verfahren wäre, heißt es. Angesichts der Vielzahl von Verfahren bringt das Probleme mit sich. So gingen etwa am Leipziger Amtsgericht zuletzt mehr als 22.000 Strafverfahren, fast 9000 Zivil- und über 3000 Bußgeldsachen (Stand Ende 2020) ein.

Hoher Erledigungsdruck

Mithin haben letztlich die jeweiligen Richter für ihre Verfahren zu entscheiden: Findet ein Prozess statt, so lange keiner der Verfahrensbeteiligten Symptome aufweist? Oder werden Verhandlungen abgesagt, weil es keine Rechtsgrundlage gibt, externe Personen zuvor testen zu lassen? Im Rahmen ihrer richterlichen Unabhängigkeit können die Vorsitzenden diese Entscheidungen im Einzelfall treffen.

Nach Informationen von Amtsgerichtssprecher Stefan Blaschke wurden hier bereits erste Verhandlungstermine coronabedingt abgesetzt. Am Landgericht war dies bisher noch nicht der Fall, erklärte Vizepräsident und Behördensprecher Hans Jagenlauf. Allerdings gebe es seit Monaten immer wieder Terminverschiebungen aufgrund von Krankheitsfällen.

Das Aussetzen von Verhandlungen gilt eingedenk des hohen Erledigungsdrucks als Ultima Ratio. Erst recht am Landgericht, da hier besonders viele Haftsachen verhandelt werden, die einem Beschleunigungsgebot unterliegen. Damit Prozesse auch unter Pandemiebedingungen stattfinden können, hatten Land- und Amtsgericht längst aufgerüstet. Klimaanlagen mit Luftfilterung oder Luftfreiniger mit Filter gegen Viren sind ebenso Standard wie CO2-Warner in vielen Sälen, um regelmäßiges Lüften zu garantieren.

Antigen-Test vor Sitzungssaal

Mit welchen Schwierigkeiten die Justiz bisweilen zu kämpfen hat, zeigt ein aktueller Mammutprozess wegen versuchten Mordes am Leipziger Landgericht. Weil sich bei dieser Verhandlung anfangs um die 45 Personen im größten Sitzungssaal an der Harkortstraße drängten, forderten einige Verteidiger eine Aussetzung des Verfahrens aufgrund möglicher Gesundheitsgefahren. Dies wollte die zuständige Strafkammer vermeiden und holte sogar ein Sachverständigengutachten ein. Die Konsequenz daraus war eine überaus umfangreiche sitzungspolizeiliche Anordnung mit allerhand Corona-Vorkehrungen. So mussten alle Besucher, die in den Saal wollten, tagesaktuelle Antigen-Tests unter Aufsicht von Justizwachtmeistern absolvieren.

Grundsätzlich haben Vorsitzende Richter auch diese Möglichkeit, um für Sicherheit im Sitzungssaal zu sorgen. Beispielsweise könnte es auch darum gehen, Beteiligte wie etwa Schöffen, die zu einer Risikogruppe zählen, besonders zu schützen. Gleichwohl war der Test vor dem Sitzungssaal ein Novum, da eine solche Anordnung unter Juristen als rechtlich höchst umstritten gilt. Experten werten die Corona-Tests als einen Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das allgemeine Persönlichkeitsrecht.

Daher taugt eine solche Lösung kaum als Allheilmittel. Gewiss könnte Besuchern der Zugang zum Verhandlungssaal verweigert werden, wenn sie sich einem angeordneten Test widersetzen und damit die sitzungspolizeiliche Anordnung nicht befolgen. Doch was wäre, wenn ein wichtiger Zeuge nicht will oder sich gar ein Angeklagter dem Test vor Ort verweigert? Schlüssige Antworten darauf gibt es bisher nicht.

Von Frank Döring