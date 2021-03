Leipzig

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ist am Mittwochnachmittag ein Liegeradfahrer in der Leipziger Südvorstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der 37-jährige Autofahrer auf der Scharnhorststraße und stieß beim Einbiegen in die Karl-Liebknecht-Straße mit dem Liegeradfahrer zusammen, der auf dem Radweg fuhr. Der 69 Jahre alter Radler sei daraufhin gestürzt und habe sich schwer verletzt.

Der Mann wurde den Angaben zufolge zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet zudem mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich an den Verkehrsunfalldienst Leipzig, Schongauerstraße 13, zu wenden oder sich unter der Telefonnummer (0341) 255 - 2851 zu melden.

Von liko