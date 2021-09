Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus in Leipzig-Schönefeld wurden am Montagnachmittag drei Personen verletzt, darunter eine schwer. Das bestätigte die Polizeidirektion Leipzig der LVZ am Abend. Demnach soll ein Transporter am Stannebeinplatz im Osten der Stadt einen Vorfahrtsverstoß begangen haben, woraufhin der Bus bremsen musste. Polizeiangaben zufolge stürzten dabei Menschen, drei verletzten sich.

Weitere Angaben zu einem möglichen Sachschaden oder dem Unfallhergang konnte die Polizei am Abend zunächst nicht machen. Am Nachmittag hatten die Leipziger Verkehrsbetreibe im Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt, dass es wegen eines Unfalls zu einer geänderten Streckenführung bei den Buslinien 70 und 90 sowie bei Tram 1 gekommen sei. Kurze Zeit später fuhren die betroffenen Linien laut LVB aber wieder regulär.

Von LVZ/flo