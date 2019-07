Leipzig

Regelmäßig wird das Büro der Linken im Leipziger Stadtteil Grünau Opfer von Vandalismus. Wohl in der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es erneut zu einem Vorfall: Wie der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellman am Sonntagabend bekannt gab, wurde das Büro in der Stuttgarten Allee vermutlich erneut mit Steinen beworfen. Mehrere Scheiben seien großflächig beschädigt worden, obwohl die letzten Schäden erst kurz zuvor behoben worden seien.

Laut eines Sprechers der Polizei seien insgesamt drei Schaufensterscheiben beschädigt, aber nicht zerstört worden. Der Schaden liege im vierstellen Bereich. Die Kripo ermittelt.

"Egal, ob purer Vandalismus oder politisch motiviert, die Serie von Attacken innerhalb so kurzer Zeit ist erschreckend", teilten Cornelia Falken, Sören Pellmann und Adam Bednarsky dazu mit. Vor dem Hintergrund des Mordes an Walter Lübcke und der aktuellen Diskussion um die Sicherheit von Lokal-Politikern, würden solche Vorkommnisse eine ganz andere Dimension bekommen, hieß es. „Wir werden uns diesem Druck keineswegs beugen und unsere politische Arbeit im Interesse unserer Wählerinnen und Wähler unbeirrt fortsetzen."

von CN