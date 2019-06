Leipzig

Die Linken-Politiker Juliane Nagel und Marco Böhme wollen mehr legale Möglichkeiten für selbstorganisierte Open Airs in Leipzig. Die Stadt solle eine Fläche für spontane Freiluft-Kulturveranstaltungen suchen, teilten die Landtagsmitglieder am Dienstag mit.

Dabei bezogen sie sich auch auf Polizeieinsätze in den vergangenen Wochen. Erst in der Nacht zu Sonntag hatten die Beamten eine Technoparty in Leipzig-Schönau aufgelöst.

Debatte bereits seit 2012

Solche kulturellen und nicht-kommerziellen Veranstaltungen gehörten zur Messestadt, so die Politiker. „Sie sind ein Teil des Lebensgefühls vor allem junger Menschen in Leipzig und gehören nicht kriminalisiert“, heißt es in der Mitteilung.

Bereits 2012 habe Nagel die Debatte im Stadtrat angestoßen. Im März 2019 habe zudem das Jugendparlament die Verwaltung beauftragt, eine Fläche zu finden. Solange die Stadt untätig bleibt, überlasse sie das Feld der Polizei, heißt es. Das könne keine Lösung sein, finden die Politiker.

Von jhz