Leipzig

„Schockierend“, „rechtsstaatsfeindlich“, „offener Straßenterror“: Als hunderte Linksextremisten am Rande eines Neonazi-Aufzugs in der Leipziger Südvorstadt auf einer Fläche von 65 Quadratmetern Pflastersteine aus den Fußwegen brachen, um diese auf Polizisten zu schleudern, als entfesselte Vermummte an mehr als 15 Stellen Barrikaden auftürmten und anzündeten, war das Entsetzen in Politik und Öffentlichkeit groß. Diese über Stunden andauernden Straßenschlachten am 12. Dezember 2015 verlangten geradezu nach einer deutlichen Antwort des Rechtsstaates.

Doch nach sechs Jahren ist klar: Der Verfahrenskomplex steht sinnbildlich dafür, wie schwer es die Justiz hat, Straftäter bei Demo-Krawallen zu belangen. Auch die Ermittlungsverfahren nach den jüngsten Ausschreitungen bei der „Wir sind alle LinX“-Demo am 18. September dürften daran nichts ändern.

Wasserwerfer im Löscheinsatz: Bei massiven Ausschreitungen am Rande einer Demo der linken Szene am 12. Dezember 2015 brannten überall in der Südvorstadt Barrikaden. Quelle: Dirk Knofe

Um einen Eindruck zu bekommen, was nach Demo-Randalen von schweren Tatvorwürfen übrig bleibt, kann man eine Gerichtsverhandlung besuchen. Noch immer sind am Leipziger Amtsgericht solche Uralt-Verfahren zum Dezember 2015 anhängig. So wie jenes gegen Jürgen V. (Name geändert). Es ist kurz vor 8.30 Uhr an diesem milden Oktobermorgen 2021, als der Connewitzer mit seinem Verteidiger Christian Friedrich den Verhandlungssaal betritt. 41 Jahre alt, gelernter Bibliothekar, ehrenamtlich engagiert. Zieht so einer los, um faustgroße Steine auf Einsatzkräfte zu werfen? Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, wirft ihm Landfriedensbruch und versuchte gefährliche Körperverletzung vor.

Aussage gegen Aussage

An der Ecke Karl-Liebknecht-Straße/Kurt-Eisner-Straße soll Jürgen V. aus einer Gruppe von mehreren hundert vermummten und schwarz gekleideten Personen mindestens einen Stein auf Polizeibeamte geworfen haben. „Ich wollte mich an Protesten gegen die rechte Demo beteiligen, weil ich das wichtig fand“, sagt Jürgen V. Sein Anwalt erklärt: Der Angeklagte sei an keinen Gewalttätigkeiten beteiligt gewesen, der Polizeibeamte als wichtigster Belastungszeuge habe gelogen. Nach vier Stunden Hauptverhandlung ist nicht einmal mehr die Staatsanwaltschaft überzeugt, dass man den Richtigen angeklagt hat. Die Tatbeteiligung von Jürgen V. sei „nicht mit der notwendigen Sicherheit nachzuweisen“.

Zum Tatvorwurf gebe es „keine unmittelbare Kameraaufnahme“, stellt Amtsrichterin Birgit Riedel am Ende fest. „Wir wissen, dass der Angeklagte vor Ort war, aber das Gericht ist davon überzeugt, dass er keine Steine geworfen hat.“ Ergebnis nach jahrelangen Ermittlungen: Freispruch für den als Steinewerfer angeklagten Jürgen V. Gerade bei solchen Einsätzen würden Polizisten körperlich und psychisch an die Grenzen dessen stoßen, was Menschen aushalten können, so die Juristin. „Da können Fehler passieren.“

„Über vier Stunden gewalttätige Ausschreitungen“

Ist das wirklich so? Martin K. (Name geändert) hat das Auftreten eines Mannes, der auch unter Stress funktioniert. Der gut 1,90 Meter große und durchtrainierte Beamte (37) gehörte vor sechs Jahren der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) an. Das sind speziell ausgebildete Zugriffskräfte der Polizei, sie gelten als beste Option, um hochmobilen Straftätern in derartigen Einsatzlagen zu begegnen. Er will gesehen haben, wie Jürgen V. einen Stein schleuderte und nahm ihn an jenem Tag auch fest. „Es war ein sehr prägender Einsatz“, schildert er vor Gericht. „Über vier Stunden gab es pausenlos gewalttätige Ausschreitungen, so etwas habe ich weder vorher noch danach erlebt. Bei keinem Einsatz musste ich so oft an meine Familie denken wie damals.“

Martin K. gehörte zu jenen 69 Polizisten, die bei dem Einsatz am 12. Dezember 2015 verletzt wurden. „Es gab an diesem Tag nicht viele Möglichkeiten zur Strafverfolgung“, erinnert er sich. „In erster Linie ging es um Eigensicherung. Die Luft war voller Pflaster- und Schottersteine.“ Gleichwohl habe er Jürgen V. bei der Tat gesehen. „Unsere Einheit ist darauf trainiert, Dinge zu beobachten, die eine Strafverfolgung möglich machen.“ Aber selbst ein Profi wie er wird bei der Frage, ob alle aus der Menge der Demonstranten mit Steinen geworfen haben, eher vage: „Mein subjektiver Eindruck war, dass alle Anwesenden nur ein Ziel hatten.“

Doch wie sollen Einsatzkräfte inmitten einer so feindseligen Stimmung auch noch Tatverdächtige fassen? „Wir haben ihn in einer günstigen Gelegenheit ergriffen und zur Identitätsfeststellung in einen Hinterhof gebracht“, erklärt Martin K. „Wir mussten Schutz suchen, um einer Solidarisierung vorzubeugen.“ Maßnahmen direkt auf der Straße wären viel zu gefährlich gewesen, berichtet der Beamte.

„Solidarisierung ist ein echtes Problem“

„Diese Solidarisierung ist ein echtes Problem.“ Leipzigs Polizeipräsident René Demmler (49) sitzt in seinem Büro an der Leipziger Dimitroffstraße. Es ist drei Wochen her, dass in Leipzig erneut Steine auf die Polizei flogen. Nach der eskalierten Demo „Wir sind alle LinX“ gab es eine fast baugleiche öffentliche Debatte über den Umgang mit gewaltbereitem Linksextremismus wie schon 2015. Und wie damals stehen die Sicherheitsbehörden noch immer vor denselben Problemen. „Die Distanzierung der normalen Demonstrationsteilnehmer von gewaltbereiten Leuten bleibt komplett aus“, sagt der Polizeichef. „Straftäter können sich darauf verlassen, dass sie von der Masse geschützt werden.“

Auch Schirme werden inzwischen eingesetzt, um sich wie hier am 18. September im Demo-Block gegen eine Identifizierung durch die Polizei zu schützen. Quelle: Dirk Knofe

Ohnedies gehe es dem Schwarzen Block der Gewaltbereiten darum, die Zuordnung zur Tat und eine Identitätsfeststellung zu verhindern. Einsatzkräfte müssen den Tatverdächtigen eindeutig identifizieren und die Tat eindeutig zuordnen. „Wesentlich ist, dass wir Täter beweissicher bekannt machen können“, erläutert Demmler. Aus diesen Erfordernissen zog auch die militante Szene ihre Konsequenzen. „Deshalb wird diese uniforme dunkle Bekleidung gewählt, die fast keine individuellen Merkmale hat“, so der Polizeichef. „Es ist bekannt, dass gewaltbereite Teilnehmer sich vor oder sogar während solcher Versammlungslagen noch einmal umziehen.“

Doch selbst wenn Beamte Steinewerfer oder andere Straftäter konkret ausmachen: Es ist nur ein Teil dessen, was am Ende vielleicht für eine Verurteilung reichen könnte. Zunächst einmal wird unterschieden zwischen Sachbeweisen wie beispielsweise Videoaufnahmen, die als objektive Beweismittel gelten – im Gegensatz zu Personalbeweisen wie etwa den Aussagen von Beamten, welche in stärkerem Maße der Beweiswürdigung durch das Gericht unterliegen. Also noch mehr Kamera-Teams in Uniform? Demmler hält Quantität für nicht so entscheidend. „Kameraaufnahmen bei Ausschreitungen sind ein Mittel, aber es bedarf daneben des körperlichen Zugriffs zur Identitätsfeststellung.“ Nur so ließen sich Verdächtige einer erkennungsdienstlichen Behandlung mit Fotos und Abnahme von Fingerabdrücken zuführen. „Aber da gibt es Situationen, in denen das Risiko dafür zu hoch ist“, räumt Leipzigs oberster Polizist ein.

Polizeipräsident René Demmler: „Es gibt Situationen, in denen das Risiko zu hoch ist.“ Quelle: Andre Kempner

„Bei konkreten Einsätzen ist die Polizei auch immer an das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebunden“, schildert er. „Ist eine Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen? Es geht darum abzuwägen, wann man sich zu einer Strafverfolgung entschließt und welche Folgen dies hat. Kommt es zu einer Eskalation und zu einer Solidarisierung mit Tatverdächtigen? Daher kann es Situationen geben, in denen man bei bestimmten Straftaten nicht sofort einschreitet.“

Fragt man Einsatzbeamte, woran es oftmals scheitert, dann berichten sie davon, dass sie bei gewaltsamen Demos gar keine Chance haben, die Identität von Verdächtigen festzustellen oder diese zu weiteren Maßnahmen zur Dienststelle, in den Zentralen Polizeigewahrsam zu bringen. Zu Fuß sei es in solchen Situationen schlicht zu gefährlich und Fahrzeuge stünden zuweilen gar nicht zu Verfügung. Demmler kennt diese Schwierigkeiten allzu gut. „Bei sehr angespannten Versammlungslagen ist es ein richtiges Problem, die polizeiliche Logistik in einer solchen Drucksituation zum Einsatz zu bringen“, erklärt er. „Es gibt konzeptionelle Vorbereitungen, um eine größere Anzahl von Personen einer Identitätsfeststellung zuführen zu können.“

„Schäden durch Steinwürfe nicht zu verhindern“

Doch eigentlich müsste aus seiner Sicht schon mehr getan werden, bevor die ersten Steine fliegen. Als neulich linke Demonstranten durch Leipzig zogen, krachten mit Farbe gefüllte Flaschen auch gegen die Fassade von Demmlers Dienststelle. „Handlungsbedarf sehe ich insbesondere im Vorfeld solcher Demonstrationen“, stellt er klar. „Da gilt es aus unserer Sicht, die Rahmenbedingungen zu ändern, etwa über bestimmte Auflagen seitens der Versammlungsbehörde. Findet etwa eine bundesweite Mobilisierung in der Szene statt, kann unter Umständen ein Aufzug in einem besonders urbanen Raum nicht mehr stattfinden. Die räumliche Enge dort, viele Bankfilialen, Glasfronten und Bebauung – da kann die Polizei Schäden durch Steinwürfe nicht verhindern.“ Angesichts des aus dem Ruder gelaufenen Aufzugs am 18. September kann es für ihn nur eine Konsequenz geben: „Über die Karl-Liebknecht-Straße läuft mir so ein Aufzug wie bei der „Wir sind alle LinX“-Demonstration nicht nochmal.“

Aber was dann? Demmler spricht davon, bei entsprechenden Anhaltspunkten lediglich eine stationäre Demo zu gestatten oder einen Aufzug bei sehr hoher Gefahrenprognose zu verbieten. „Diesen Ansatzpunkt müssen wir verstärkt beschreiten, um von vornherein das Risiko zu minimieren, das ist unsere Zielstellung.“ Auch vor dem Hintergrund der für den 23. Oktober in Leipzig geplanten Großkundgebung „Alle zusammen – autonom, widerständig, unversöhnlich!“ erklärte er, es gebe da „keine Denkverbote“.

„Zunehmende Enthemmtheit besorgniserregend“

Der Polizeichef versteht das auch als klare Ansage an jene, die in der Messestadt als Anmelder fungieren. „Die Erfahrungen gerade in Leipzig zeigen, dass Versammlungsleiterinnen und Versammlungsleiter den Ablauf von Veranstaltungen bei einer bestimmten Klientel nicht steuern können. Wenn es jedoch von vornherein absehbar ist, dass man auf einen Teil von gewaltbereiten Teilnehmern gar keinen Einfluss hat, wieso wird dann dazu aufgerufen? Jeder kann sich mal vertun, aber die Häufung solcher Ereignisse in Leipzig spricht Bände.“

Glaubt man dem Polizeipräsidenten, dann nehmen die Einsätze zu, „bei denen es sehr, sehr kritische Situationen gibt, in denen unsere Kollegen stark gefährdet sind“. Das deckt sich mit dem, was der sächsische Verfassungsschutz in seinem aktuellen Bericht über gezielte Angriffe von Linksextremisten bei Demonstrationen auf Polizisten und Polizeieinrichtungen anführt. „Dabei war insbesondere die zunehmende Enthemmtheit derartiger Angriffe besorgniserregend“, so der Inlandsgeheimdienst. Neben dem Kräfteverhältnis zur Polizei gibt es laut dem Verfassungsschutz übrigens einen weiteren Faktor, von dem abhängt, ob es im Rahmen angemeldeter Demonstrationen zu Ausschreitungen kommt. Demnach hängt die Frage, ob die Lage eskaliert oder nicht, auch davon ab, „inwieweit die Anwendung von Gewalt vom bürgerlichen Spektrum toleriert wird“.

125 Beschuldigte – 26 verurteilt

Leipzigs Justiz kann häufig nur einen geringen Teil dieser Straftaten tatsächlich ahnden. Im Zuge der bislang schwersten Straßenschlachten im Dezember 2015 leitete die Staatsanwaltschaft 70 Verfahren gegen 125 Beschuldigte ein, berichtet Staatsanwalt Andreas Ricken, 107 Verfahren richteten sich gegen Unbekannt. Von diesen insgesamt 177 Fällen landeten gerade mal 29 Verfahren mit 34 Angeklagten vor Gericht, die übrigen 148 mussten eingestellt werden. 26 Beschuldigte wurden rechtskräftig verurteilt, fünf freigesprochen. Bei zwei Beschuldigten stellte das Gericht die Verfahren ein. Der letzte Angeklagte dieses umfangreichen Tatkomplexes steht Mitte November vor Gericht.

Von Frank Döring