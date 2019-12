Liveticker: Fliegerbombe im Leipziger Norden gefunden – Sperrkreis eingerichtet

Unbekannte sind zwischen Sonntag und Montag in der Geibelstraße und der Wittenberger Straße in Leipzig-Eutritzsch sowie in der Stünzer Straße in Anger-Crottendorf in mehrere Keller eingebrochen. Sie stahlen unter anderem Fahrräder und Ski-Ausrüstung im vierstelligen Bereich.