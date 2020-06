Razzia nach Überfall auf Rechte im Februar

Anlass der Proteste ist die Kritik am Vorgehen der Polizei. Diese hatte am Mittwoch mehrere Wohnungen in Connewitz durchsucht und dabei unter anderem Schutzkleidung, Kommunikations-Ausstattung, diverse pyrotechnische Gegenständen sowie Hieb- und Schlagwaffen beschlagnahmt.



Anlass der Razzia ist laut Polizei ein Angriff auf Teilnehmer einer Demonstration der rechtsextremen NPD in Dresden. Die Angegriffenen waren damals nach ihrer Rückkehr aus der Landeshauptstadt von Unbekannten auf dem Wurzener Bahnhof attackiert worden.