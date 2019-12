Liveticker: Evakuierung nach Bombenfund in Leipzig-Eutritzsch

Leipzig

Bei Bauarbeiten für ein neues Polizeirevier in Leipzig-Eutritzsch ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden – es ist bereits der zweite Fund auf dem Areal in diesem Monat. Wie schon vor gut zwei Wochen müssen tausende Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Sperrkreis von 1000 Metern wurde rund um den Fundort an der Essener Straße eingerichtet. Betroffen sind bis zu 10.000 Menschen. Der Blindgänger soll noch am Donnerstag vor Ort entschärft werden.

An der Ecke Coppi-/Delitzscher Straße erhitzen sich die Gemüter, weil Eltern nicht durchgelassen werden, die ihre Kinder abholen wollen. Die Behörden betonen noch einmal, dass die Abholung in den beiden Notunterkünften erfolgt:



35. Oberschule, Virchowstraße 4/6, 04157 Leipzig

66. Grundschule, Rosenowstraße 56, 04357 Leipzig





Bombe etwa 150 bis 200 Kilo schwer. Der Blindgänger Laut Polizei ist dieDer Blindgänger vor zwei Wochen wog 250 Kilo, auch er war britischer Bauart. Die Bombe liegt teilweise noch in der Erde vergaben. Da sie nicht abtransportiert werden kann, soll sie vor Ort entschärft werden.

Insgesamt zehn Kitas sind von der Evakuierung betroffen, teilt die Polizei bei Twitter mit. Eltern werden gebeten, nicht die Kindertagesstätten anzufahren sondern ihre Kinder aus den beiden angegebenen Notunterkünften abzuholen.

Für die betroffenen Anwohner wurde ein Info-Telefon eingerichtet.

So lief die Entschärfung des Blindgängers vor zwei Wochen . Für die Einsatzkräfte war es ein 35-Stunden-Einsatz, der sich bis tief in die Nacht zog.

Um den Fundort an der Essener Straße / Delitzscher Straße wird ein Sperrkreis von 1000 Metern eingerichtet. Von der Evakuierung sind laut Polizei bis zu 10.000 Menschen betroffen. Diese werden gebeten, umgehend ihre Häuser zu verlassen.

In Leipzig-Eutritzsch ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll vor Ort entschärft werden. Wir informieren im Liveticker über die aktuellen Entwicklungen.

Von LVZ