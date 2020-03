Leipzig

Wegen eines brennenden Lkw ist die Autobahn 14 am Montagnachmittag voll gesperrt worden. In Fahrtrichtung Dresden hinter der Abfahrt Kleinpösna geriet gegen 15.20 Uhr ein Lastwagen aus noch unbekannter Ursache in Flammen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr ist vor Ort und löscht. Nach ersten Erkenntnissen gab es keine Verletzten.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei eine Vollsperrung der Autobahn notwendig gewesen, so die Sprecherin. Laut Verkehrsinformationsdienst kommt es zu Staus von mehreren Kilometern Länge zwischen dem Dreieck Parthenaue und der Abfahrt Leipzig-Messegelände.

Eine Fahrspur pro Richtung wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Die Bergungsarbeiten laufen. Die Wartezeit für Autofahrer betrug in Richtung Dresden kurz vor 17 Uhr rund eindreiviertel Stunden.

Von nöß/mhs