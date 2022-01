Leipzig

Ein Lastwagenfahrer hat sich am Neujahrsmorgen in Leipzig gerade noch rechtzeitig aus seinem brennenden Lkw gerettet. Das in der Söllichauer Straße im Stadtteil Wiederitzsch neben einer Tankstelle geparkte Fahrzeug geriet nach Polizeiangaben gegen 8.15 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Der im Führerhaus schlafende Fahrer bemerkte das Feuer und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung – also nicht wegen eines gezielten Brandanschlags, sondern wegen eines vermutlich unabsichtlich verursachten Feuers. Ein abschließendes Ergebnis stehe aber noch aus, so eine Polizeisprecherin. Zur Klärung der Ursache soll ein Brandursachenermittler den Lkw untersuchen. Das Feuer sprang auch auf einen daneben stehenden Lkw über, der ebenfalls schwer beschädigt wurde. Die Höhe des Sachschadens liegt laut Polizei bei rund 100.000 Euro.

Audi Q5 brennt im Zentrum-West

In Flammen stand am Neujahrsmorgen auch ein Audi Q5 im Leipziger Zentrum-West. Das in der Ferdinand-Lassalle-Straße geparkte Fahrzeug brannte gegen 1.25 Uhr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird hier auf rund 45.000 Euro geschätzt. In diesem Fall ermittelt die Kripo wegen Brandstiftung. Es sei möglich, dass Pyrotechnik das Feuer ausgelöst habe, sagte eine Polizeisprecherin auf LVZ-Anfrage. Das Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt.

Von nöß