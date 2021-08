Lkw fängt auf A 38 Feuer – Autobahn voll gesperrt

Leipzig

Ein Lkw, der am Donnerstagmorgen auf der A 38 in Richtung Dreieck Parthenaue unterwegs war, ist bei seiner Fahrt plötzlich in Brand geraten. Der Fahrer konnte den Sattelzug nach auf dem Seitenstreifen abstellen, ehe er das Führerhaus verließ und das Gespann vollständig ausbrannte.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Ursache für den Brand ein technischer Defekt am Fahrzeug. Verletzt wurde dabei jedoch niemand. Wegen der Räumungsarbeiten muss die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Leipzig Süd und Leipzig Südost bis etwa 8 Uhr voll gesperrt werden.

