Beim Rechtsabbiegen erfasste ein Lkw im April 2018 in der Leipziger City eine 16-jährige Radfahrerin. Das Mädchen war auf dem Weg zum Gymnasium. Es stirbt. Zweieinhalb Jahre nach dem Unfall ist der Fahrer (48) am Amtsgericht dafür zur Verantwortung gezogen worden.

