Leipzig

Am Freitag gegen 1.15 Uhr haben Unbekannte im Leipziger Zentrum-Südost einen leer stehenden Lokschuppen angezündet. Laut Polizei befanden sich zum Zeitpunkt keine Personen in dem Gebäude an der Semmelweisbrücke.

Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich die Dämmwolle vorsätzlich angezündet wurde und die Flammen anschließend auf den Dachstuhl überschlugen. Zur Höhe des entstandenen Schadens kann noch keine Angabe gemacht werden.

Von fbu