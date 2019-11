Leipzig

Gleich zwei Mal ist in der Nacht zu Sonntag in eine Leipziger Kita eingebrochen worden. Gegen 18.50 Uhr wurde an der Kindertagesstätte an der Louis-Fürnberg-Straße ein Alarm ausgelöst. Unbekannte hatten dort eine Tür aufgebrochen und eine Musikbox entwendet, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die Beamten nahmen den Vorfall auf.

Gegen Mitternacht wurde der Alarm in der Einrichtung erneut asugelöst. Erneut erbeuteten die unbekannten Täter Tontechnik. Über den entstandenen Sachschaden konnte die Polizei bisher keine abschließenden Angaben machen.

Von RND