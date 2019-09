Leipzig

Ein junges Mädchen hat am Mittwoch eine Fußgängerin angefahren. Die 60-jährige Frau stürzte infolgedessen und verletzte sich leicht. Die Frau war gegen 7.25 Uhr in der Gorkistraße in Schönefeld-Abtnaundorf unterwegs, als das Mädchen sie auf dem Fußweg anfuhr. Laut Polizei kam nach dem Sturz eine Frau auf die 60-Jährige zu, um ihr aufzuhelfen und ging dann weiter. Ein Mann unterhielt sich währenddessen kurz mit dem Mädchen und fuhr unmittelbar nach diesem ebenfalls davon.

Das Mädchen ist schätzungsweise zwischen zehn und elf Jahre alt, hatte langes schwarzes Haar und fuhr auf einem roten Fahrrad mit weißem Lenker. Die Polizei sucht insbesondere die Frau, die der 60-Jährigen aufhalf. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in der Schongauerstraße 13 oder tagsüber unter der Telefonnummer (0341) 255 2851, sonst unter 255 2910 melden.

Von ebu