Männer bei vorgetäuschtem Autoverkauf in Leipzig ausgeraubt

Leipzig

Bei einem offensichtlich vorgetäuschten Autoverkauf sind in Leipzig zwei Männer von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Ein 25-Jähriger verabredete sich am frühen Dienstagabend zu dem vermeintlichen Fahrzeugkauf in der Henricistraße im Stadtteil Altlindenau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es soll um eine 5-er Limousine von BMW gegangen sein. Als der Kaufinteressent in Begleitung eines Bekannten an dem vereinbarten Treffpunkt ankam, stiegen zwei Männer aus einem Auto aus, während ein dritter Mann auf dem Fahrersitz sitzen blieb. Während der Besichtigung des Fahrzeuges bedrohten die Unbekannten ihre Opfer und stahlen Bargeld in Höhe eines oberen vierstelligen Betrages. Anschließend flohen sie.

Kennzeichen gestohlen

Wie sich herausstellte, waren die an dem Auto angebrachten Kennzeichen in Leipzig gestohlen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Einer der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt sein, hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug einen Vollbart, dunkle, glatte, kurze Haare sowie eine schwarze Jacke und einen schwarzen Sportanzug. Ein anderer wird als etwa 25 Jahre alt beschrieben. Er ist schlank, trug kurze schwarze, ungekämnmte Haare, keinen Bart und ebenfals schwarze Bekleidung. Hinweise bitte unter Tell. 0341 9664 6666 an die Kripo Leipzig.

Von lvz/dpa