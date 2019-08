Leipzig

Am Samstag haben vier Männer in Leipzig-Lindenau mehrere Passanten mit scheinbarem Migrationshintergrund angepöbelt und den Hitlergruß gezeigt. Laut Polizei befanden sich die Männer in einer Erdgeschosswohnung in der Merseburger Straße und lehnten sich dort aus dem Fenster, um die Passanten zu beleidigen.

Mit einem richterlichen Beschluss verschafften sich später Polizisten Zutritt zur Lindenauer Wohnung und fanden dort neben dem 27-jährigen Mieter, einen 24-jährigen und zwei 30-jährige Männer vor. Alle waren angetrunken, wobei bei dem Mieter 2,01 Promille und bei einem der 30-Jährigen lediglich 0,04 Promille festgestellt wurden. Gegen die vier Männer wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von tsa