Männertag in Leipzig: Randalierer greifen Polizei an

Leipzig

Schlechtes Wetter und Corona-Maßnahmen sorgten in Leipzig für einen vergleichsweise ereignisarmen Himmelfahrtstag. Ganz ohne die üblichen alkoholbedingten Schlägereien ging es aber auch diesmal nicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

So randalierten etwa 20 Personen in einer Parkanlage an der Bielastraße im Stadtteil Böhlitz-Ehrenberg, berichtete Behördensprecherin Dorothea Benndorf. Als Einsatzkräfte eintrafen, seien diese vereinzelt mit Flaschen und Steinen beworfen worden. Auch als die Beamten einschritten, hätten einige Männer sich widersetzt und Beleidigungen ausgestoßen.

Fünf Verdächtige in Gewahrsam

Vier Deutsche zwischen 19 und 21 Jahren sowie ein Thailänder (23) kamen zunächst in den sogenannten Präventivgewahrsam. Sie wurden allerdings gegen Mitternacht wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittelt wird nun wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.

Abgesehen von einer Auseinandersetzung in der Eisenbahnstraße hatten es die Leipziger Ordnungshüter sowie ihre Kollegen von der sächsischen Bereitschaftspolizei am Vatertag vorwiegend mit Sachbeschädigungen zu tun. „Fahrzeuge, Haustüren, Scheiben oder Holzpfeiler wurden beschädigt sowie Zaunlatten in Gartenanlagen herausgerissen“, so Benndorf. Im gesamten Bereich der Polizeidirektion, zu dem auch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen zählen, waren über 400 Einsätze zu bewältigen.

Von Frank Döring