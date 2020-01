Die E-Mail-Server des SC DHfK e.V. sind am Dienstag von Hackern attackiert worden. Wie der Sportverein am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Angriff ab etwa 6 Uhr morgens. Anschließend wurden von mehreren Mitarbeiterkonten – die ein externes Unternehmen betreibt – E-Mails verschickt. An diese waren Zip-Dateien mit Schadsoftware angehängt.

Der SC DHfK führt aus, dass es sich bei den Mails um Kopien von tatsächlich vom DHfK versandten Nachrichten handelte. Der gefährliche Anhang sei in der Vorwoche mit einem ähnlichen Vorgehen bereits von Servern des „Jungen Theaters“ in Hannover verschickt worden. Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums soll es sich bei der Schadsoftware um einen Trojaner handeln.

Laut Polizei Leipzig ist neben dem SC DHfK e.V. noch ein weiterer Fall in Leipzig angezeigt worden – in beiden Fällen wurde der gleiche Dienstleister für den E-Mail-Verkehr genutzt. „Die Ermittlungen dazu stehen noch ganz am Anfang“, sagte eine Polizeisprecherin gegenüber LVZ.de.

Der Leipziger Sportverein warnte unterdessen alle Empfänger, entsprechende Mails nicht zu öffnen. Sollte durch das Öffnen des Anhangs ein Schaden entstanden sein, sollen Betroffene Strafanzeige stellen. Mögliche Geschädigte sollten sich vorab unter (0341) 98 211 27 über die Vorgangsnummer zur Strafanzeige des Vereins informieren, um Schäden gebündelt zu erfassen.

Der Handballbundesligist SC DHfK Leipzig ist von dem Vorfall nicht betroffen, heißt es aus dem Umfeld der Handballer. Hintergrund ist, dass der Spielbetrieb der Profis ausgegliedert ist und eigene Strukturen unterhält.

joka