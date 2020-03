Leipzig

Ein Unbekannter hat am Montag einen Getränkehandel in Markranstädt überfallen. Laut Polizei betrat der Täter gegen 18.55 Uhr den Fachmarkt in der Leipziger Straße betreten. Er sprach die 53-jährige Verkäuferin an und verlangte Geld.

Die Angestellte nahm die Forderung jedoch erst ernst, als der Mann aus der Jackentasche einen Gegenstand zog, der nach einer Waffe aussah. Die Verkäuferin gab dem Unbekannten daraufhin Kleingeld in einem mittleren zweistelligen Wert heraus. Der Räuber flüchtete anschließend in Richtung Tankstelle.

Die 53-Jährige beschrieb den Täter als 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann im Alter von ungefähr 30 Jahren. Er hat helle Haut und eine schmale Statur. Sein Gesicht ist rundlich mit fülligen Wangenknochen. Seine Haare sind hellbraun und seine Augen blau. Zum Zeitpunkt der Tat hatte er sich einen schwarzen Schal über die Nase gezogen. Außerdem trug er eine dunkelblaue Arbeitshose, eine dunkelblaue Jacke mit der Aufschrift „Kühn Nagel“ und einen schwarzen Pullover mit Kapuze.

Die Polizei vermutet, dass der Täter aus Markranstädt stammt und sucht nun nach Zeugen, die den Mann kennen könnten. Hinweise nehmen die Ermittler in der Dimitroffstraße 1, 04107 Leipzig, oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66 entgegen.

Von tsa