Leipzig

Es war ein grausames Verbrechen, das viele Menschen erschütterte: Drei junge Beschuldigte stehen seit Mittwoch wegen versuchten Mordes an einem Mann in Torgau ( Nordsachsen) vor dem Landgericht Leipzig. Die Frau und zwei Männern sollen laut Anklage im vorigen April einen 60 Jahre alten Mann in dessen Wohnung mit Grillanzünder übergossen und angezündet haben.

Zu dem Vorfall soll es in der Nacht des 27. Aprils 2019 gegen 2 Uhr gekommen sein. Die Tat war nach Angaben der Staatsanwaltschaft offenbar geplant gewesen, hieß es. Das vermutete Motiv: Mordlust.

Opfer löschte sich selbst

Doch noch immer sind viele Fragen offen. Staatsanwältin Vanessa Fink schilderte in der Anklage, dass die beiden Männer zunächst von dem Opfer zehn Euro erpressen wollten. Der 60-Jährige habe aber kein Geld gehabt, das er hätte herausgeben können. Einige Stunden später habe das Trio dann den Plan gefasst, den Mann zu töten.

Der Fall wird seit Mittwoch am Landgericht Leipzig verhandelt. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa

Das Opfer habe die Flammen selbst löschen können, indem es sich mit Limonade übergossen habe. Der Mann erlitt jedoch schwere Brandverletzungen und ist noch immer deswegen in Behandlung.

Angeklagte wollen aussagen

Er hatte Verbrennungen auf etwa einem Viertel seines Körpers. Nach Abschluss der Behandlung werde er - dauerhaft entstellt - nur noch in einer Reha- oder Pflegeeinrichtung leben können, sagte Fink.

Die 18 Jahre alte Frau und ihre 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen kündigten an, sich vor Gericht äußern zu wollen. Sie sollen am nächsten Prozesstag am 3. Februar befragt werden. Der 21-Jährige und die Frau sitzen seit vorigem Mai in Untersuchungshaft, der 20-Jährige ist auf freiem Fuß.

Von jhz/dpa