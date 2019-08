Leipzig

Auf der Karl-Heine-Straße in Leipzig-Lindenau ist ein 31-Jähriger überfallen und mit einer Pistole bedroht worden. Der Mann sei gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Montag auf dem Heimweg gewesen, als zwei Personen hinter ihm auftauchten, wie die Polizei mitteilte. Einer der Fremden schubste das Opfer zunächst. Als sich der 31-Jährige umdrehte, schlug ihm einer der Männer ins Gesicht.

Der zweite Täter habe schließlich eine Waffe auf den Mann gerichtet und ihm damit ins Gesicht gezielt. Die Räuber forderten Geld. Anwohner hörten die Hilfeschreie des Mannes und riefen die Polizei. Die Angreifer flüchteten daraufhin in die Birkenstraße.

Festnahme am Lindenauer Markt

Die Polizei nahm die Suche nach den Tätern auf und konnte zwei mutmaßliche Tatverdächtige am Lindenauer Markt stellen. Einer der beiden Männer hatte eine Softair-Pistole bei sich, die laut Polizei „täuschend echt“ aussah. Die beiden 18 und 22 Jahre alten mutmaßlichen Täter müssen sich nun wegen versuchten Raubes verantworten. Sie sollten noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bereits in der Nacht zu Sonntag war es in der Dreilindenstraße in Lindenau zu einem Überfall gekommen. Dabei wurde ein 19-Jähriger bei einem vermeintlichen Date ausgeraubt. Nach den Tätern wird gefahndet.

Von nöß