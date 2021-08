Mann bei Schießerei in Leipziger Eisenbahnstraße verletzt

Leipzig

Erneut krachten Schüsse in der Leipziger Eisenbahnstraße: Am Freitagmorgen gegen 4 Uhr wurde bei einer Auseinandersetzung am Torgauer Platz ein Mann schwer verletzt. Mit Schussverletzungen kam er zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zu dessen Identität machte die Polizei keine Angaben – „aus Opferschutzgründen“, wie Behördensprecher Chris Graupner gegenüber der LVZ sagte.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und sperrte den Tatort weiträumig ab. Zwei Tatverdächtige wurden inzwischen festgenommen: ein 22-jähriger Afghane und ein 36-jähriger Mann, dessen Nationalität noch unklar ist. Auch die mutmaßliche Tatwaffe sei bereits sichergestellt worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Nach einer Schießerei in der Eisenbahnstraße hat die Polizei den Tatort weiträumig abgesperrt. Quelle: Andre Kempner

Zu den möglichen Hintergründen der Auseinandersetzungen liegen den Ermittlern bisher keine Erkenntnisse vor, so Graupner. Die beiden festgenommenen Tatverdächtigen sollen bislang nicht polizeibekannt sein. Auch nicht im Zusammenhang mit früheren bewaffneten Auseinandersetzungen.

In den vergangenen Wochen war es im Bereich der Eisenbahnstraße immer wieder zu massiven Zwischenfällen gekommen. Erst am 8. August wurde ein 20-jähriger Libyer hier von einem Messerstecher attackiert, die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Am 15. Juli schoss ein Türke (30) einen Kontrahenten nieder. Immerhin 37 bewaffnete Auseinandersetzungen seit dem Jahr 2016 mit teilweise bis zu hundert Tatverdächtigen listete jüngst das sächsische Innenministerium auf. Seit dem Frühjahr 202o nehmen die Konflikte zwischen größeren Gruppierungen wieder zu. Ermittler vermuten, dass es dabei um Auseinandersetzungen innerhalb der Drogendealer- Szene geht.

Von Frank Döring