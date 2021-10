Leipzig

Ein Mann ist am Mittwoch in Leipzig im Stadtteil Neuschönefeld ausgeraubt worden. Der unbekannte Täter überfiel den Mann in der Kapellenstraße, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilt. Dabei schlug der Räuber dem Geschädigten gegen den Kopf und entwendete ihm anschließend seine Geldbörse.

Von RND/mot