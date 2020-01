Leipzig

Flammen im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses: Am Montag gegen 17 Uhr bemerkte ein Anwohner der Waldzieststraße in Leipzig-Paunsdorf Flammen in einem gegenüberliegenden Gebäude und informierte die Feuerwehr.

Anschließend begab sich der Mann zum Nachbargebäude und informierte die Bewohner. Als die Kameraden der Feuerwehren Leipzig-Nordost und Engelsdorf eintrafen, begaben sie sich zu betreffenden Wohnung. Als dort nach Klopfen und Klingeln niemand öffnete, brachen die Feuerwehrleute die Tür auf.

In der Wohnung brannte ein Sofa. Eine Kleider hatten ebenfalls Flammen gefangen. Die Rettungskräfte holten den 47-jährigen MIeter aus der Wohnung. Der Mann wurde anschließend mit einer schweren Rauchvergiftung in einer Leipziger Klinik gebracht. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Brandes wird aktuell noch ermittelt. Zur Höhe des Schadens wurden noch keine Angaben gemacht.

