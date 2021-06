Mann belästigt zwei Jugendliche in Altlindenau

Leipzig

In Grünau hat am Donnerstagabend ein Unbekannter zwei Jugendliche sexuell belästigt. Die beiden Jungen standen gegen 20 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Parkallee in der Lützner Straße, als der Fremde sie zunächst ansprach und dann unsittlich berührte. Die Jugendlichen konnten sich dem Mann entziehen, der sich daraufhin in Richtung Allee-Center entfernte.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen und sucht nach Zeugen und sachdienlichen Hinweisen. Die Jugendlichen beschreiben den Mann als etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Sein Aussehen ist südeuropäisch, er spricht gebrochenes deutsch, hat schwarze, kurz geschorene Haare und Narben am Kinn sowie am rechten Arm. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes Hemd mit dunklen Punkten, lange dunkle Jeans und schwarze Schuhe der Marke Nike. Hinweise können der Polizei unter 0341 96646666 gemeldet werden.

Von LVZ